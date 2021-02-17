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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer nereli ve kaç yaşında?

17.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer nereli ve kaç yaşında?

ATV’nin salı gecelerine damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok eden bir sahne yaşandı. Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli’nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli başından vuruldu. Dizinin sevenleri yaşanan bu gelişmenin ardından “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan ölüyor mu?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Yunus Emre Yıldırımer kimdir? İşte merak edilenler...

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. son bölümüyle ekrana geldi. Bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle seyircisiyle buluşan EDHO'da şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dizinin final sahnesinde Alpaslan vuruldu. Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’in hayatı merak konusu oldu. Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982'de Siirt'te dünyaya geldi. Ünlü oyuncu ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu.

eşi

Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile yaşadı. Sonrasında ise Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı.

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal’e giden bir öğretmeni canlandırdı. Tiyatroyla olan bağını hiçbir zaman kopartmayan Yıldırımer, Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alpaslan Çakırbeyli karakterini hayat vermektedir.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

  • 2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli
  • 2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)
  • 2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)
  • 2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)
  • 2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)
  • 2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)
  • 2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)
  • 2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)
  • 2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)
  • 2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)
  • 2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)
  • 2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)
  • 2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)
  • 2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)
  • 2007 – Elif’in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)
  • 2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. son bölümde şok final sahnesi! Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrıldı mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. son bölümde şok final sahnesi! Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrıldı mı?


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