Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer nereli ve kaç yaşında?

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. son bölümüyle ekrana geldi. Bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle seyircisiyle buluşan EDHO'da şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dizinin final sahnesinde Alpaslan vuruldu. Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’in hayatı merak konusu oldu. Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982'de Siirt'te dünyaya geldi. Ünlü oyuncu ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu.

Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile yaşadı. Sonrasında ise Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı.

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal’e giden bir öğretmeni canlandırdı. Tiyatroyla olan bağını hiçbir zaman kopartmayan Yıldırımer, Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.