Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'nin intikamını böyle aldılar! EDHO 113. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan 113. son bölümünde vurulan Hızır Çakırbeyli'nin akıbeti merak konusu oldu. EDHO'da Muzi'yi sorgulayan Hızır ve adamları Ateş'in saldırısına uğramıştı. Ateş Muzi'yi öldürürken Hızır'ı ise sırtından vurmuştu. EDHO son bölümde ise Hızır Çakırbeyli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hızır Çakırbeyli yaşam savaşı verirken, İlyas ise ağabeyinin vurulmasından sorumlu tuttuğu Alpaslan ve Hızır Ali'yi tehdit etti. İlyas 'Artık aldığınız nefesten bile haberim olacak. Yoksa kardeşim demem vururum' diyerek herkese rest çekti. Hızır'ın yokluğunda ailenin dağılmamasına çalışan İlyas Çakırbeyli liderliği ele aldı. Tüm adamları ise tek tek İlyas'ın elini öptü.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ'YE NE OLDU?

Çakırbeyliler yaşadıkları saldırının intikamı için plan yaptı. Ameliyata alınan Hızır ise hastanede gözünü açtı. Aynı saldırıda vurulan Hurşit ise makineye bağlı yaşatılmaktadır ve ertesi gün bir ameliyat daha olacaktır. Çakırbeyliler ise İstanbul'un göbeğindeki bir hana baskın için kritik bir plan yaptı. Baskın öncesinde paintball tabancalarıyla güvenlik kameralarına boya atıldı ve görüşleri kapatıldı. Çakırbeyliler ise hana baskın yaparak paraları ele geçirdi ve çuvallara doldurarak kamyonla kaçırdı.