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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Hızır'ın yerine mi geçiyor? Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 29.10.2018 00:17 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde, Ateş'in sırtından vurduğu Hızır Çakırbeyli hastanede yaşam savaşı veriyor. Çakırbeyli ailesinde ise Hızır'ın ölmesi durumunda ne yapılacağı konuşuluyor. EDHO yeni bölümde Çakır'ın kardeşi İlyas herkesi emri altına topluyor ve 'Aldığınız nefes bile benden izinsiz alınmayacak!' diyor. Peki EDHO yeni bölümde Hızır Çakırbeyli ölecek mi? İşte 113. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Hızır'ın yerine mi geçiyor? Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini son yayınlanan bölümünde şok ayrılık yaşanmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. son bölümde Muzi ve Fikret, Ateş tarafından öldürülmüştü. Usta oyuncular Tunca Aydoğan ve Atilla Şendil de EDHO'dan ayrılmıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Muzi'yi sorgulayan Hızır Çakırbeyli'yi Ateş uzun namlulu tüfekle sırtından vurmuştu. Bu şok finalden sonra ise 'Hızır öldü mü?' sorusu akıllara gelmişti. Dizinin 30 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 113. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Çakırbeyli ailesinde Hızır'ın vurulmasının şoku sürerken, düşmanlara karşı ne yapılacağı konuşulmaya başladı. İlyas Çakırbeyli'nin 'Eğer ağebeyim ölürse, biz diye bir şey yok, ailemiz yok, yeğenlerimiz yok' sözleri dikkat çekiyor. Hızır'dan sonra adamlarına ve akrabalarına rest çeken İlyas, 'İçinizden birisi bana itaat etmezse, babamın oğlu olsa kafasına sıkarım. Aldığınız nefes bile benden habersiz alınmayacak. Yoksa o nefesi keserim' diyor. Fragmanda Hızır'ın adamlarının tek tek İlyas'ın elini öpmesi de dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 23 Ekim Salı ekrana gelen 112. son bölümünde nefesler kesildi. Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek yakaladı. EDHO son bölüm final sahnesinde, Hızır ve adamları Muzi'yi sorguladı. Muzi kurtulmak için Çakırbeyliler'in arasındaki haini söylemek üzereyken, Ateş tarafından alnından vurularak öldürüldü. Keskin nişancı tüfeğiyle saldıran Ateş, Muzi'yi öldürdükten sonra Hızır'ı da sırtından vurdu.

ATEŞ EDHO'DA DEHŞET SAÇTI!
EDHO'da Ateş, Fikret’in yanına geldi. Fikret, Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlattıktan sonra ise arabasının arkasında gördüğü demiri sordu. Ateş ise Fikret’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Geride hiç bir iz kalmaması için ise kamera kayıtlarını da ele geçirdi.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ VE HURŞİT ÖLDÜ MÜ?
EDHO'nun son bölüm final sahnesinde ise dizinin hayranlarını şoke eden gelişmeler yaşandı. Hızır, yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek rehin aldı. Muzi'yi sorgulayan Hızır, aralarındaki haini açıklaması halinde kendisini öldürmeyeceğini söyledi. Muzi tam haini söyleyeceği sırada ise, Ateş tarafından uzun namlulu silahla alnından vurularak öldürüldü. Depodaki Hızır ve adamları ne olduğunu anlayamadan ardı ardına ateş edildi. Bu sırada Hızır'ın adamı Hurşit de vuruldu. Hızır Çakırbeyli ise Ateş tarafından sırtından vurularak yere düştü.

Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ KİMDİR?
Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis

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