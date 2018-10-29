Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Hızır'ın yerine mi geçiyor? Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini son yayınlanan bölümünde şok ayrılık yaşanmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. son bölümde Muzi ve Fikret, Ateş tarafından öldürülmüştü. Usta oyuncular Tunca Aydoğan ve Atilla Şendil de EDHO'dan ayrılmıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Muzi'yi sorgulayan Hızır Çakırbeyli'yi Ateş uzun namlulu tüfekle sırtından vurmuştu. Bu şok finalden sonra ise 'Hızır öldü mü?' sorusu akıllara gelmişti. Dizinin 30 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 113. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Çakırbeyli ailesinde Hızır'ın vurulmasının şoku sürerken, düşmanlara karşı ne yapılacağı konuşulmaya başladı. İlyas Çakırbeyli'nin 'Eğer ağebeyim ölürse, biz diye bir şey yok, ailemiz yok, yeğenlerimiz yok' sözleri dikkat çekiyor. Hızır'dan sonra adamlarına ve akrabalarına rest çeken İlyas, 'İçinizden birisi bana itaat etmezse, babamın oğlu olsa kafasına sıkarım. Aldığınız nefes bile benden habersiz alınmayacak. Yoksa o nefesi keserim' diyor. Fragmanda Hızır'ın adamlarının tek tek İlyas'ın elini öpmesi de dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 23 Ekim Salı ekrana gelen 112. son bölümünde nefesler kesildi. Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek yakaladı. EDHO son bölüm final sahnesinde, Hızır ve adamları Muzi'yi sorguladı. Muzi kurtulmak için Çakırbeyliler'in arasındaki haini söylemek üzereyken, Ateş tarafından alnından vurularak öldürüldü. Keskin nişancı tüfeğiyle saldıran Ateş, Muzi'yi öldürdükten sonra Hızır'ı da sırtından vurdu. ATEŞ EDHO'DA DEHŞET SAÇTI!

EDHO'da Ateş, Fikret’in yanına geldi. Fikret, Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlattıktan sonra ise arabasının arkasında gördüğü demiri sordu. Ateş ise Fikret’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Geride hiç bir iz kalmaması için ise kamera kayıtlarını da ele geçirdi. HIZIR ÇAKIRBEYLİ VE HURŞİT ÖLDÜ MÜ?

EDHO'nun son bölüm final sahnesinde ise dizinin hayranlarını şoke eden gelişmeler yaşandı. Hızır, yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek rehin aldı. Muzi'yi sorgulayan Hızır, aralarındaki haini açıklaması halinde kendisini öldürmeyeceğini söyledi. Muzi tam haini söyleyeceği sırada ise, Ateş tarafından uzun namlulu silahla alnından vurularak öldürüldü. Depodaki Hızır ve adamları ne olduğunu anlayamadan ardı ardına ateş edildi. Bu sırada Hızır'ın adamı Hurşit de vuruldu. Hızır Çakırbeyli ise Ateş tarafından sırtından vurularak yere düştü.