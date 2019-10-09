Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda! EDHO'da Ünal Kaplan için özel sahne

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Ekim Salı ekrana gelen son bölümünde Ünal Kaplan'a veda edildi. Geçen hafta vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan'ın özel sahneleri son bölümde ekrana geldi. Çakırbeyli ailesi Kaplan'ın ölümüyle yıkıldı.

"İYİ UYKULAR"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da dizideki rol arkadaşı ve yakın dostu olan Tarık Ünlüoğlu'nun veda sahnelerini Instagram hesabından "İyi uykular" notuyla paylaştı.

ALTAN'DAN HIZIR'A TEHDİT

Dizide istihbarat başkanı olan Altan, Hızır'ın ofisine gelerek Ünal Kaplan'ın öldüğünü söyledi. Çakırbeyliler'i tehdit eden Altan, "Sizden güçlü Ünal Kaplan vardı. Cenazesi az önce uçakla İstanbul'a getirildi. Siz aklınızı başınıza toplayın diye cenazesi buraya getirildi. Sizin yerinizde olsam Ünal'ı gömerken, kendimi de o mezarlığa gömerim. Yoksa cesedinizi kimse bulamayacak" dedi.

Bu tehditler üzerine çılgına dönen Hızır, Altan'a saldırdı. Ancak Altan'ın adamları Çakırbeyliler'in etrafını sarıp silah çekti. Altan ise "Önce aileni ezeceğim, sonra seni parçalayacağım" diyerek rest çekti.