Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda! EDHO'da Ünal Kaplan için özel sahne

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Ekim Salı ekrana gelen son bölümünde Ünal Kaplan'a veda edildi. Geçen hafta vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan'ın özel sahneleri son bölümde ekrana geldi. Çakırbeyli ailesi Kaplan'ın ölümüyle yıkıldı.
"İYİ UYKULAR"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da dizideki rol arkadaşı ve yakın dostu olan Tarık Ünlüoğlu'nun veda sahnelerini Instagram hesabından "İyi uykular" notuyla paylaştı.
ALTAN'DAN HIZIR'A TEHDİT
Dizide istihbarat başkanı olan Altan, Hızır'ın ofisine gelerek Ünal Kaplan'ın öldüğünü söyledi. Çakırbeyliler'i tehdit eden Altan, "Sizden güçlü Ünal Kaplan vardı. Cenazesi az önce uçakla İstanbul'a getirildi. Siz aklınızı başınıza toplayın diye cenazesi buraya getirildi. Sizin yerinizde olsam Ünal'ı gömerken, kendimi de o mezarlığa gömerim. Yoksa cesedinizi kimse bulamayacak" dedi.
Bu tehditler üzerine çılgına dönen Hızır, Altan'a saldırdı. Ancak Altan'ın adamları Çakırbeyliler'in etrafını sarıp silah çekti. Altan ise "Önce aileni ezeceğim, sonra seni parçalayacağım" diyerek rest çekti.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.
Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum