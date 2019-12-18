Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 17 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 152. son bölümü nefesleri kesti. EDHO'da hain olduğu ortaya çıkan Tufan, Çakırbeyliler'den intikam almak için harekete geçti. Hızır ile karşılaşmasında yanlışıkla oğlunu öldüren Tufan, her şeyi göze alarak Çakırbeyliler'e savaş açtı.

EDHO son bölüm finalinde ise Altan, Hızır ve oğlunun bulunduğu araca pusu kurmaya çalıştı. Ancak Hızır Ali son anda tuzağı fark etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

TUFAN, HIZIR'I SORUMLU TUTUYOR

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.

