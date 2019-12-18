MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2019 02:44 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde Hızır ile kendilerine ihanet eden Tufan arasında karşılıklı restleşme yaşandı. İki taraf da birbirlerini öldürmekle tehdit etti. EDHO'nun son bölüm final sahnesinde ise Tufan, adamlarıyla birlikte Hızır'a tuzak kurdu. Ancak Hızır Ali arabayla giderken yoldaki tuzağı fark etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 17 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 152. son bölümü nefesleri kesti. EDHO'da hain olduğu ortaya çıkan Tufan, Çakırbeyliler'den intikam almak için harekete geçti. Hızır ile karşılaşmasında yanlışıkla oğlunu öldüren Tufan, her şeyi göze alarak Çakırbeyliler'e savaş açtı.

EDHO son bölüm finalinde ise Altan, Hızır ve oğlunun bulunduğu araca pusu kurmaya çalıştı. Ancak Hızır Ali son anda tuzağı fark etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

TUFAN, HIZIR'I SORUMLU TUTUYOR

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta
Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?
Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli galaNetflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz edho EDHO 152. son bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

Mucize Doktor dizisine yeni bölümde sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.