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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bombaları peş peşe patlattı! Uğur Yücel’den sonra gelen isim...

23.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon birçok oyuncusu ayrılan EDHO’ya peş peşe yeni transferler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Uğur Yücel’in katıldığı açıklanan diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bombaları peş peşe patlattı! Uğur Yücel’den sonra gelen isim...

Eylül ayında yeni sezon dizileri tek tek yayınlanmaya başlanırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Ekran yolculuğuna Atv’de devam edecek olan EDHO, peş peşe yeni transferleriyle gündemden düşmüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer! Uğur Yücel EDHO'ya katıldıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer! Uğur Yücel EDHO'ya katıldı

Kanal yönetimiyle anlaşan Raci Şaşmaz ve ekibi yollarına atv’de devam edecek. Oktay Kaynarca’nın başrolünü oynadığı dizinin 7. sezon çekimleri ay sonunda başlıyor. Onur Tan’ın yönettiği dizinin kadrosuna Uğur Yücel’in ardından bir bomba isim daha katıldı.

LEVENT ÜLGEN, EDHO’DA!

Türk tiyatro ve sinemasının usta aktörlerinden Levent Ülgen de “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın yeni sezon transferleri arasında yer alıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Levent Ülgen Uğur Yücel
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