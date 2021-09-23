Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bombaları peş peşe patlattı! Uğur Yücel’den sonra gelen isim...

Eylül ayında yeni sezon dizileri tek tek yayınlanmaya başlanırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Ekran yolculuğuna Atv’de devam edecek olan EDHO, peş peşe yeni transferleriyle gündemden düşmüyor.

Kanal yönetimiyle anlaşan Raci Şaşmaz ve ekibi yollarına atv’de devam edecek. Oktay Kaynarca’nın başrolünü oynadığı dizinin 7. sezon çekimleri ay sonunda başlıyor. Onur Tan’ın yönettiği dizinin kadrosuna Uğur Yücel’in ardından bir bomba isim daha katıldı.

Türk tiyatro ve sinemasının usta aktörlerinden Levent Ülgen de “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın yeni sezon transferleri arasında yer alıyor.





