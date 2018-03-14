Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Davut Hızır ve Ceylan'ı böyle kurtardı!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Usta oyuncu Ahmet Somers'in canlandırdığı, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Hasan Bey son bölüme damgasını vurdu. Dizinin son bölümünde Kimsesi Yaşar, Hakkı'yı yakaladı. Yaşar Hakkı'yı öldürmek üzereyken araya giren Ceylan olaya müdahale etti ve Hakkı'yı ölümden kurtardı. Ceylan, Hakkı'nın muhbiri olduğunu Yaşar'a açıkladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın finalinde ise Hızır Çakırbeyli ve Ceylan, Hasan'ın eline düştü. Hızır'ı sorgu koltuğundan kurtaran ise Davut oldu. Final sahnesinde ise işler tersine döndü ve bu defa Hasan Hızır'ın eline geçti. Final sahnesinde ise bu defa sorgulanan isim Hasan oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi’nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın’ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan’ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır’ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan’ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.