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Eskort kadına yapmadığını bırakmadı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 14.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

İngiltere iki çocuk babası evli adamın bir eskortla geçirdiği günü konuşuyor. 47 yaşındaki Zahid Naseem, 29. yaşını kutlayan Christina Abbotts ile dışarıda zaman geçirdikten bir süre sonra eve götürdü. Sonrasında yaşananlarsa olayın ülkenin gündemine oturmasına neden oldu.

Polis baskınıyla devam eden ev kaçamağının sonu bakın nasıl noktalandı...

Ülkeyi ayağa kaldıran kaçamak!

İngiltere'de 47 yaşındaki Zahid Naseem anlaştığı esortla bir süre dışarıda zaman geçirdi.
29. yaşını kutlayan Christina Abbotts ile birlikte içki ve uyuşturucu kullanan Zahid Naseem, ardından kadını eve götürdü.
Ardındansa evde yaş gününü kutlamaya devam ettiler. Bu sırada Zahid, bir tokmak buldu ve genç kadına defalarca vurarak canını aldı.
İki çocuk babası cani bankacı, polis geldikten sonra 2,5 saat boyunca baygın taklidi yaptı.
Bu uzun baygınlık süresinin ardından kendine gelen adam, uyandığında polislerle yüzleşti.
Uyandığındaysa ilk söylediği şey, 'Kuzuların Sessizliği'ndeki aşırı psikopatlardan biri değilim' oldu. Olayın ardından gözaltına alınan adam mahkemede yargılandı.
Mayıs ayından bu yana süre gelen davada, olayla ilgili detaylar bu haftaki duruşmada ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinayet

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