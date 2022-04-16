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Esnaf düğün sezonundan umutlu

16.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak. Düğün yapmanın maliyeti 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor" - "Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yaz düğün sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini, destek paketleriyle buna ivme kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken yaptığı açıklamada, bu sezon, Kovid-19 salgın koşullarında düğün yapmak istemeyen çiftlerin etkisiyle son 2 yıldan daha fazla düğün organizasyonu olacağını öngördüklerini ifade etti.

Ramazanın bitmesiyle düğün sezonunun canlanmaya başlayacağını belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın başından bu yana çoğu sektörde durulmalar yaşandı. Organizasyonların ertelenmesi, daha kısıtlı organizasyonların yapılması gibi sebeplerden düğün sektöründe müşteri kayıpları bir hayli arttı. Fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla 2 yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi. Bu yıl evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna tüm hazırlıklarını tamamlamalı."

- "Devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı"

Palandöken, 2020'de 488 bin 335 çiftin evlendiğini, bu sayının 2021'de yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Bu yıl söz konusu sayının 2 katına çıkacağını öngördüklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak ancak piyasadaki fiyat artışları, çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor. Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti, beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığındaki çiftlerimizi düğünden vazgeçirip, sadece nikah yapma düşüncesine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı."

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