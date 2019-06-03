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Esnaftan suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de esnaf, suçüstü yakaladığı hırsıza meydan dayağı attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı şahıs, akşamüstü semtteki bir iş yerini gözüne kestirdi. Etrafında dolaşarak kolaçan eden şahıs, kimsenin olmadığını düşünerek iş yerinin otoparkından içeriye girdi. Bir süre gezindikten sonra dizüstü bilgisayarı gözünü kestiren şahıs, çalmak için teşebbüste bulundu. Ancak iş yeri sahibi şahsı fark ederek hırsızlığı engelledi. Bunun üzerine şahıs, “ağabey su içmeye geldim” diyerek kurtulmaya çalıştı.

ESNAFTAN HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI

Ancak şahsın söylediklerine inanmayan esnaf, iş yerinin içerisinde tartakladığı şahsı dışarıya çıkartarak vatandaşların gözü önünde meydan dayağı attı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların iş yerine gelmesi üzerine esnaf, şahsı tekrardan iş yerine soktu. Burada da şahsı yumruk ve tokatlarla darp eden esnaf, daha sonra şahsı salıverdi.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy hırsız dayak esnaf

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