Esneme hareketleri nedir, neden önemlidir?

Sporcular branşlarına göre antrenman önceliklerini belirlemektedir. Antrenmanın odağı hedef kas grubu ve vücudun mekanik öğrenme süresidir. Pratik uygulama ve tekrarlar kas hafızasının oluşmasını sağlar. Bu bir branşta uzmanlaşma ve profesyonelleşme sürecidir. Doğal sınıra tabiidir. Başlangıç, orta, ileri ve elit seviyeler doğal yetenekler ve antrenman yoğunluğuyla belirli bir aşamaya dek geliştirilebilir.

Bu noktada sporcuların başvurduğu yollardan birisi antrenman şartlarını düzenleyerek yan disiplinlerden faydalanmaktır. Rekabette belirleyici aktör sporcunun sahip olduğu ortak branş yeteneklerine ekleyeceği ek donanımlardır. Bu bir aynı motor gücüne sahip araçların aerodinamik etkiyle öne geçmesi gibidir. Sporcular da fiziksel kondisyonlarını esneme hareketleri ile geliştirebilir.

Esneme hareketleri (stretching) nedir?

Esneme, bir kası veya kas grubunu bilinçli olarak uzatarak esnekliği artırmak ve eklem hareket açıklığını iyileştirmek için yapılan fiziksel egzersizlerdir. Kas lifleri ve tendonlar fiziksel aktivite sırasında antrenman şiddetine göre yoğun strese maruz kalabilir. Kasın miyofibril yapısı (kas hücrelerinin dış yüzeyi olarak özetlenebilir) kasılma özelliğindedir. Bu da kasta oluşan mikro hasarlarda direnç noktası oluşturur. Direnç noktasının aşıldığı durumlarda kas yırtılması gibi sakatlıklar meydana gelebilir. Esneme hareketleri ile kas dokusu darbe ve strese karşı soğurucu hale gelerek dayanıklılığı artar.

Esneme egzersizleri türleri nelerdir?

Esneme hareketleri iki türde sıralanabilir. Statik esneme; kasın belirli süre uzatılmış halde tutulmasıdır. Statik antrenmanlar bu gruba girer. Kas ve tendon yapı üzerindeki stres pratik ve tekrarla verimli yönetilmeye başlar. Medicine topu, kettlebell tutuşu, duvar sandalyesi (wall chair) ve çocuk pozu (child pose) gibi hareketler buna örnektir.

Dinamik esneme ise hareket halinde yapılan, kasları ve eklemleri çalıştırarak harekete hazırlayan esnemelerdir. Dinamik esneme patlayıcı sporlarda ve atletizm türlerinde daha sık kullanılır. Vücudun hareket halindeki anlık reaksiyonlara karşı mukavemetini güçlendirir. Jumping Jacks, lunge, omuz ve kol çevirme gibi hareketler bu sınıfa dahildir. Dinamik esneme hareketlerinde egzersiz öncesinde statik esneme ile ısınma evresinden geçilir. Dinamik esnemenin etkileri orta ve uzun vadede görülmektedir.

Esneme hareketleri neden önemlidir?

Esneme faydaları belirli bir spor branşından ziyade tüm spor dallarında gözlemlenebilir. Düzenli olarak yapılan esneme hareketleri öncelikle kas ve bağ dokuların uzunluğunu arttırarak hareket kapasitesini arttırır. Kasların esnemesi darbelere karşı direnci ve stres birikimini azaltıp sakatlığa karşı koruma sağlar. Spor öncesi yapılan esneme hareketleri spora hazırlıkta kasların ısınmasını sağlar. Ayrıca sakatlık durumlarında iyileşme sürecini de desteklemektedir. Çünkü esneme kan dolaşımını arttırmaktadır.

Dolaşım sisteminin güçlenmesi hücre içi onarım sürecini destekler. Sakatlıklarda oluşabilecek ödemlerin (kan gölü) oluşumlarını engelleyebilir veya azaltabilir. Öte yandan esneme hareketleri ile her insanın yaşayabileceği postür (duruş) sorunlarının önüne geçilir. Sporcular açısından gündelik hayatlarındaki postür sorunları spor performanslarına doğrudan etki etmektedir. Esneme hareketlerini uygulayan sporcuların performanslarında gözle görülür artışlar gerçekleşir.