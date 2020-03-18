Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.
Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi. İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.
(AA)
FIFA Başkanı Infantino'dan erteleme talebi
Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası
Trabzonspor'da şok ayrılık!
Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs göndermesi!
TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!
Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını durdurdu!
Galatasaray, koronavirüs ile mücadele ediyor!
PFDK ceza yağdırdı!
Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması!
Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!
Fenerbahçe'de Löw harekatı!
''Dünyanın en güvenli yeri Türkiye''
''Beraberlik kötü sonuç değil''
Okuyucu Yorumları 0 yorum