SPOR
  4. Espanyol'dan Galatasaraylı Marcao'ya teklif

Espanyol'dan Galatasaraylı Marcao'ya teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Espanyol'un Marcao için Galatasaray'la görüşme halinde olduğunu iddia etti.

Espanyol'dan Galatasaraylı Marcao'ya teklif

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao için İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Sport gazetesinin haberine göre; Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Espanyol, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperine göz dikti. İspanyol basınının iddiasına göre La Liga ekibi, Galatasaray'la transfer için görüşüyor.

RUFETE, MARCAO'YU KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Hem savunmasını güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlayan Espanyol Teknik Direktörü Francisco Rufete, saha içindeki rolü ve yaşı nedeniyle Marcao'yu kadrosunda görmek istiyor.

4 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ

Öte yandan Galatasaray'ın transfere henüz onay vermediği belirtilirken transferin 4 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle bitebileceği konuşuluyor.

2019'un Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao'nun sarı-kırmızılı kulüple iki buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(NTVSpor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
G.Saray'dan Süper Lig ekibine gidiyorG.Saray'dan Süper Lig ekibine gidiyor
Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
espanyol Galatasaray Marcao

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

F.Bahçe'de şok istifa!

F.Bahçe'de şok istifa!

Gece yarısı flaş transfer!

Gece yarısı flaş transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

İşte Arda'nın G.Saray'daki forma numarası

İşte Arda'nın G.Saray'daki forma numarası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Espanyol'dan Galatasaraylı Marcao'ya teklif

Marcao'ya sürpriz talip!

Emre Taşdemir, Galatasaray'dan Kayserispor'a gidiyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

G.Saray'dan Süper Lig ekibine gidiyor

Galatasaraylı Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç sonu açıklamaları

Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"

İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

VAR iptal etti, Fatih Terim sinirlendi!

VAR iptal etti, Terim sinirlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.