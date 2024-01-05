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Espri nasıl yazılır? Espri mi espiri mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.01.2024 18:57 | Son Güncelleme:
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Hem sohbet ederken hem de yazışırken kendimizi doğru anlatabilmemiz için birçok farklı sözcükten faydalanılırız. Konuşurken ağzımızdan çıkan kelimeleri yanlış söylesek de bazı durumlarda bu çok göze batmayabilir. Ancak yazılı iletişimlerde kelimeleri hatalı olarak yazmak komple cümlenin manasında kaymalara neden olabilir. Dilimizde sıklıkla hatalı olarak yazılan sözcüklerden biri espri kelimesidir. Peki, espri nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Espri kelimesinin kökeni Fransızca olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransızca "esprit" sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Yabancı kökenli kelimelerin yazımında yaygın olarak imla hatasına rastlanılmaktadır. Espri sözcüğü de çok sık yanlış yazımı yapılarak kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazım biçimini öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden faydalanılmaktadır.

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Espri nasıl yazılır?

Espri sözcüğü birçok kişinin sıklıkla kullandığı sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin söyleniş şeklinde hata olsa dahi çok fark edilmezken, yazım şeklinde ciddi hatalara rastlanılmaktadır. Bu yüzden espri yazımı konusunu detaylı bir şekilde ele almak önemlidir.

Kelimeleri doğru yazım şeklini bilmeden kullanmak, yazılı iletişimlerde yanlış anlaşılmalara yol açabilmektedir. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün yazımıyla alakalı tereddüt olduğunda sözlük sitelerinden faydalanılması gerekmektedir. Bu noktada en güvenilir site olarak karşımıza TDK sözlükleri çıkmaktadır. Bu sözlük sitesinden kelimelerin kaç anlamı olduğu da öğrenilebilmektedir. Bu bağlamda espri TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir sözcüktür:

  • (İsim) İnce manalı, düşündürürken gülümseten söz.
  • (isim) Bir mevzunun asıl manası.
  • (isim/Edebiyat) Şaka ya da nükte.

Espri mi espiri mi?

Espri sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük birçok yazılı mecrada “espiri” şeklinde yanlış olarak yazılmaktadır. Bu sözcük “e, s, p, r, i” olmak üzere toplamda beş harften meydana gelmektedir. Sözlü iletişimlerde bu kelimeyi söylerken “espiri” şeklinde söylediğimiz için yazıya da bu şekilde aktarılmaktadır. Ancak bu yazım şekli Türk Dil Kurumuna göre doğru değildir.

Bu kelimenin doğru yazım şekli her zaman “espri” şeklinde olmalıdır. Sözcükleri doğru bir şekilde yazmak, yazışmalarda yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesinde önemli bir etkendir. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün yazımına ilişkin ikileme düşüldüğünde TDK sözlük sitesinin ziyaret edilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna göre espri doğru yazılışı şu şekilde olan bir kelimedir:

  • Espri (doğru kullanım)
  • Espiri (yanlış kullanım)
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