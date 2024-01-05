Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü enstütü mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bulunan sözcüklerin bazıları Türkçe kökene sahipken bazıları ise yabancı kökenlidir. Enstitü sözcüğü de dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin yazım şeklinde çoğunlukla hata yapılmakta ve bu hatadan kaynaklı cümlelerin yapısında bozulmalar yaşanmaktadır. Bu noktada enstitü yazımı ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak için TDK tarafından oluşturulan Türkçe sözlük sitesinden yararlanılır.

Enstitü nasıl yazılır?

Enstitü sözcüğü hem konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde karşımıza sıklıkla çıkan sözcükler arasında bulunur. Fransızca kökene sahip olan ve Fransızca “institut” sözcüğünden türetilip dilimize aktarılan bu kelimenin yazımında yaygın olarak imla yanlışı görülmektedir. Sözcüklerin yazımında ikileme düşüldüğünde veya tereddüt yaşandığında sözlük sitelerinden yardım almak önemlidir.

Bu noktada Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük aratma imkânı veren güncel Türkçe sözlük sitesi devreye girmektedir. Bu site içerisinde sözcüklerin yazım stilinin ne olduğunu öğrenmek ve ne anlam taşıdığı bilgisine ulaşmak söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda enstitü TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

(İsim) Bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kurum olarak çoğunlukla inceleme yapan ve bazı hallerde öğretime de yer veren eğitim kurumu.

Enstitü mü enstütü mü?

Enstitü kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcük olarak bilinir. Bu sözcük birçok kullanıcı tarafından yanlış yazılır. Söylendiği gibi yazıya dökülen sözcüklerin yazımında yaygın olarak imla yanlışına rastlanılır. Enstitü sözcüğü de yazımında hata yapılan kelimelerden biridir. Bu sözcük sık sık “enstütü” şeklinde yazılarak, yazım yanlışı yapılmış bir hâlde karşımıza çıkmaktadır.

Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sayfasında bu sözcüğün “enstitü” şeklinde yazılması gerektiği bilgisi yer almaktadır. Diğer yazım stilleri TDK tarafından yanlış olarak kabul edilmektedir. Sözcüklerin yazımından emin olunmadığında sözlük sitelerini ziyaret etmek ve doğru yazım şeklini öğrenmek önemlidir. Buna göre enstitü doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

Enstitü (doğru kullanım)

Enstütü (yanlış kullanım)





