EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü enstütü mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü enstütü mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.01.2024 18:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz sözcük bakımından çok zengin bir dil olarak bilindiğinden bazı kelimelerin yazımında sıklıkla imla yanlışı yapılır. Bu yanlış yazımların en temel nedenleri arasında kelimelerin ağızdan çıktığı gibi yazıya aktarılmasıdır. Sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak, yazılı iletişimlerde etkileyici olabilmek adına oldukça önemlidir. Dilimizde yaygın olarak yazım yanlışı yapıldığı görülen sözcüklerden biri enstitü kelimesidir. Peki, enstitü nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bulunan sözcüklerin bazıları Türkçe kökene sahipken bazıları ise yabancı kökenlidir. Enstitü sözcüğü de dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin yazım şeklinde çoğunlukla hata yapılmakta ve bu hatadan kaynaklı cümlelerin yapısında bozulmalar yaşanmaktadır. Bu noktada enstitü yazımı ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak için TDK tarafından oluşturulan Türkçe sözlük sitesinden yararlanılır.

Enstitü nasıl yazılır?

Enstitü sözcüğü hem konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde karşımıza sıklıkla çıkan sözcükler arasında bulunur. Fransızca kökene sahip olan ve Fransızca “institut” sözcüğünden türetilip dilimize aktarılan bu kelimenin yazımında yaygın olarak imla yanlışı görülmektedir. Sözcüklerin yazımında ikileme düşüldüğünde veya tereddüt yaşandığında sözlük sitelerinden yardım almak önemlidir.

Bu noktada Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük aratma imkânı veren güncel Türkçe sözlük sitesi devreye girmektedir. Bu site içerisinde sözcüklerin yazım stilinin ne olduğunu öğrenmek ve ne anlam taşıdığı bilgisine ulaşmak söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda enstitü TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

  • (İsim) Bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kurum olarak çoğunlukla inceleme yapan ve bazı hallerde öğretime de yer veren eğitim kurumu.
En çok nasıl yazılır? En çok nasıl yazılır?

Enstitü mü enstütü mü?

Enstitü kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcük olarak bilinir. Bu sözcük birçok kullanıcı tarafından yanlış yazılır. Söylendiği gibi yazıya dökülen sözcüklerin yazımında yaygın olarak imla yanlışına rastlanılır. Enstitü sözcüğü de yazımında hata yapılan kelimelerden biridir. Bu sözcük sık sık “enstütü” şeklinde yazılarak, yazım yanlışı yapılmış bir hâlde karşımıza çıkmaktadır.

Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sayfasında bu sözcüğün “enstitü” şeklinde yazılması gerektiği bilgisi yer almaktadır. Diğer yazım stilleri TDK tarafından yanlış olarak kabul edilmektedir. Sözcüklerin yazımından emin olunmadığında sözlük sitelerini ziyaret etmek ve doğru yazım şeklini öğrenmek önemlidir. Buna göre enstitü doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

  • Enstitü (doğru kullanım)
  • Enstütü (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı!Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı!
Ülke genelinde ortaokul ve liselerde başlıyorÜlke genelinde ortaokul ve liselerde başlıyor
Özel okulların KDV oyununa dikkat! Özel okulların KDV oyununa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
enstitü nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

Erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.