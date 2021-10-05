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Esra Akkaya Masumlar Apartmanı setinde! Mahallenin Muhtarları'nın ‘Şirin’i Masumlar Apartmanı’nda!

05.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Tansel Öngel gibi başarılı oyuncular yer alıyor. 1992-2002 tarihleri arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide "Şirin" rolüne hayat veren Esra Akkaya, Masumlar Apartmanı dizisinin setinde! İşte detaylar...

Esra Akkaya Masumlar Apartmanı setinde! Mahallenin Muhtarları'nın ‘Şirin’i Masumlar Apartmanı’nda!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı seyirciler tarafından yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Esra Akkaya, fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın setinde! Akkaya, oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer aldı. İşte merak edilenler...

ESRA AKKAYA MASUMLAR APARTMANI SETİNDE!

Esra Akkaya, ekranların en çok seyredilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın setinde yer aldı. Dizi ve sinema oyuncusu olan Akkaya, Melisa Şenolsun’un oynadığı Rüya karakterinin annesi olarak diziye girdi.

Esra Akkaya Masumlar Apartmanı setinde! Mahallenin Muhtarları'nın ‘Şirin’i Masumlar Apartmanı’nda!

ESRA AKKAYA KİMDİR?

1970 İstanbul doğumlu Esra Akkaya 51 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Akkaya Mahallenin Muhtarları, Muhteşem Yüzyıl, Günaydın İstanbul Kardeş gibi projelerde yer aldı. 1983'te Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atılan Akkaya 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını tamamladı. Akkaya bu esnada İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda oynadı. Kariyer hayatı boyunca tiyatroyla iç içe olan Akkaya 2010'da kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurdular.

Esra Akkaya 1999-2000 seneleri arasında Tetkin Dikinciler ile evlilik yaptı. 2008'de ise iş adamı Harun Uygural ile nikah masasına oturdu. Ancak ikili, 2016'da boşanma kararı aldı. Akkaya iki sonuçsuz hamileliğin ardından Etiyopya'dan evlat edindi. Akkaya Instagram'da "esraakkaya" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Esra Akkaya
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