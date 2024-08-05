Esra Bilgiç'in yeni aşkı tanıdık çıktı! Faruk Sabancı ile yakalanınca...

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç yeni aşka yelken açtı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Esra Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.