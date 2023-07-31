Esra Bilgiç pozlarıyla dikkat çekti! "Halime Sultan yaktın buraları..."

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek oldukça dikkat çeken Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç yurt dışında yaptığı reklam anlaşmalarından hayli bir kazanç elde etmişti.

Markalarla anlaşmaya devam eden güzel oyuncu yeni pozlarını paylaştı.

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yeşil elbisesiyle dikkat çekti.

Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.





