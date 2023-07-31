Fiyatı 676 TL'ye düştü! Jack Jones boxer ve çorap setinde %57 indirim

Ter emici ve nefes alabilen yapısı, yumuşak, esnek dokusu, her bedene uyum sağlayan ve sonsuz hareket özgürlüğü sunan özelliğiyle konforlu ve kaliteli bir boxer arıyorsanız doğru yerdesiniz! Hem hareket halindeyken hem de dinlenirken maksimum rahatlık sağlayan, üzerinizde yokmuşcasına özgür hissettiren bir boxer setiyle karşınızdayız. Ünlü moda markası Jack Jones'ın kısa süreliğine indirime giren bu setini yarı fiyatının da altına satın alabilirsiniz. Fırsatın detayları için yazımızı okumaya devam edin.

Yumuşak ve esnek yapısı, kaliteli pamuk dokusuyla: Jack & Jones JACSOLID TRAVELKIT Boxer Külot

Kullanışlı bir seyahat çantası içinde boxer ve çorap seti olarak sunulan ürün, rahatlık ve stilin birleştiği bir tasarıma sahip. Kaliteli pamuktan üretilen boxer ve çoraplar yumuşak ve esnek dokusuyla öne çıkıyor. Boxerlar elastik bel bandı sayesinde kalçada ve belde rahatsızlık hissi yaratmıyor. Taşınabilir ve hafif bir kutu içinde sunulması sayesinde gittiğiniz her yerde yanınızda taşıyabilir, valizinizde kolaylıkla yer açabilirsiniz. Tarzı ve konforu bir arada sunan bu ürüne bayılacaksınız, bizden söylemesi!

Kullanıcılar ne diyor?

"Ciltte çok iyi hissettiriyor. Yıkandıktan sonra şekil kaybolmuyor. Ben çok memnunum."

"İç çamaşırı kullanışlı bir seyahat çantasında geldi. Kaliteli ve harika!"

Bu içerik 31 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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