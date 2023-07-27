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Fiyatı 1463 TL'ye düştü! LEGO Star Wars yapım setinde kaçırılmayacak fırsat

27.07.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Wars hayranları ve LEGO meraklıları için müjdeli bir haber var! LEGO® Star Wars: Boba Fett’in Kitabı Mandalorian’ın N-1 Starfighter™’ı kaçırılmayacak bir indirim fırsatıyla karşınızda. Bu harika LEGO seti, hem efsanevi Star Wars evrenine bir yolculuk yapmanıza hem de en sevilen karakterlerden biri olan Boba Fett ile heyecan dolu maceralara katılmanıza olanak sağlıyor. Siz de indirimden yararlanmak için acele edin.

Fiyatı 1463 TL'ye düştü! LEGO Star Wars yapım setinde kaçırılmayacak fırsat

Galaktik maceralara katılmak isteyen Star Wars hayranları ve LEGO tutkunları için unutulmaz bir fırsat kendini gösteriyor! LEGO® Star Wars: Boba Fett’in Kitabı Mandalorian’ın N-1 Starfighter™’ı, sizi uzak diyarlara taşıyacak bir indirimle karşınızda. Bu muhteşem LEGO seti, hem olağanüstü Star Wars evrenine adım atmanıza hem de en sevilen karakterlerden Boba Fett ile heyecan dolu bir yolculuğa çıkmanıza olanak tanıyor. Kısa süreliğine indirime giren Star Wars LEGO setleriyle koleksiyonunuza değer katacak, hayallerinizdeki galaksi savaşlarını canlandıracak ve eşsiz detaylara sahip Boba Fett’in özel N-1 Starfighter™ modelini elde etmenin tam zamanı!

LEGO® Star Wars: Boba Fett’in Kitabı Mandalorian’ın N-1 Starfighter™

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Ürün özellikleri

LEGO® Star Wars: Boba Fett’in Kitabı Mandalorian’ın N-1 Starfighter™, hem Star Wars hem de LEGO tutkunlarını kendine hayran bırakacak baş döndürücü bir set. Bu özel tasarımlı ve detaylara dikkatlice işlenmiş model, Boba Fett'in efsanevi N-1 Starfighter'ını canlandırıyor. Sette yer alan özellikler arasında açılabilen bir kokpit, ateş edebilen silahlar ve hareketli kanatlar bulunuyor. Ayrıca LEGO minifigurelerde N-1 Starfighter pilotu, Boba Fett ve Mandalorian da setin içinde. Bu set, hem yetişkinlerin hem de çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, eğlenceli ve heyecan dolu Star Wars maceraları için mükemmel bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu seti aldığımda çok heyecanlandım ve hiç hayal kırıklığına uğramadım. Detayları ve boyutu mükemmel, hatta daha da büyük olmasını beklemiyordum. Boba Fett ve Mandalorian minifigürleri gerçekten harika."

  • "Bu set çok eğlenceliydi! Hem inşa etmek hem de sergilemek için harika bir parça. Minifigürlerin detayları inanılmaz ve N-1 Starfighter modeli gerçeğe çok yakın. Star Wars koleksiyonum için kesinlikle harika bir ek!"

  • "Bu LEGO setini oğluma doğum günü hediyesi olarak aldık ve çok memnun kaldık. İnşa etmek için ayrıca birlikte zaman geçirmek harikaydı. Setin kalitesi mükemmel ve parça sayısı oldukça iyi. Sonuçta, hem ebeveynler hem de çocuklar için keyifli bir deneyim sunuyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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