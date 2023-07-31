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  4. Fiyatı 280 TL'ye düştü! Only&Sons gömlekte %29 indirim fırsatı

Fiyatı 280 TL'ye düştü! Only&Sons gömlekte %29 indirim fırsatı

31.07.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de tarzınızı ön plana çıkarmayı sevenlerden misiniz, aynı zamanda rahatlığa da önem verenlerden? O hâlde tam da olmanız gereken yerdesiniz! Kaliteli ürünleriyle nam salmış giyim markası Only & Sons'ın onsWAYNE gömlek modelinde kısa süreliğine indirim başladı. Yüksek kaliteli viskon kumaşı ve çarpıcı şerit deseniyle dikkat çeken bu gömlek zamansız tarzınızı yükseltecek. İşte detaylar!

Fiyatı 280 TL'ye düştü! Only&Sons gömlekte %29 indirim fırsatı

Farklı tarzda ve desendeki kaliteli gömlekleri ve geniş ürün yelpazesiyle erkek giyimde kendini kanıtlamış bir marka olan Only & Sons, casual stil seven erkekler için ideal bir tercih. Siz de yumuşak dokusu ve rahatlığıyla günlük hayatta; arkadaş buluşmalarında, sosyal aktivitelerde tercih edebileceğiniz, stilinizi yükseltecek bir gömlek arıyorsanız şu anda indirimde olan Only & Sons onsWAYNE SS STRIPED VISCOSE SHIRT NOOS Erkek Gömlek'e bir şans vermeye ne dersiniz?

Kombinlerinize yaz esintisi getirecek: Only & Sons onsWAYNE SS STRIPED VISCOSE SHIRT NOOS Erkek Gömlek

Adsız tasarım - 2023-07-31T113940.787

Only & Sons'un OnsWAYNE modeli, şık ve modern bir görünüm yakalamak isteyen erkekler için ideal bir seçenek. Gömlek, hafif ve yumuşak bir viskon kumaştan üretilmiştir, bu da rahat bir kullanım sağlar. Çizgili desen, zamansız bir tarzı temsil eder ve farklı kombinasyonlarda kullanılabilir. Gömlek, günlük stil için uygun olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tavsiye ediyorum. Viskon malzemesinden dolayı serin ve yaz için ideal."

  • "Göründüğü gibi mükemmel."

  • "Çok beğendim, çok rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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