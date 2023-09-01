Esra Bilgiç süper minisiyle çömelerek poz verince...

Ata Demirer büyük ilgi gören Disney Plus‘ta yayınlanan “Bursa Bülbülü” filminin ardından Netflix‘e dizi çekmeye hazırlanıyor. Demirer ile başrole hazırlanan Esra Bilgiç‘ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir İhtimal Daha Var dizisinde yer alacak olan güzel oyuncu Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan rolünden sonra adeta parladı.

Pek çok yapımda yer alan güzel isim sosyal medyada iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.



Parlak detaylara sahip süper minisiyle çömeleyerek pozlar veren Bilgiç hayranlarından tam not aldı. Hem Ortadoğulu hem de Türk hayranları güzel oyuncuya beğeni yağdırdı.

