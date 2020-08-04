Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı: Bu gece meleğime makarna yaptım

Arkadaşlıkları Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde başlayan Beren Saat ile Esra Dermancıoğlu, karantina sürecinde sık sık birlikte vakit geçirmişlerdi.
Esra Dermancıoğlu önceki akşam Beren Saat'i evinde misafir etti.
Dermancıoğlu, Beren Saat ile gece yarısı yaptıkları makarnayla birlikte çektikleri fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımına "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum berenkom" notunu düştü.
Dermancıoğlu'nun paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.
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