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  4. Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı: Bu gece meleğime makarna yaptım

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı: Bu gece meleğime makarna yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 02:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, yakın arkadaşı olan Beren Saat ile evinde çekilen fotoğrafları paylaştı. Dermancıoğlu paylaşımına "Bu gece meleğime makarna yaptım" notunu yazdı.

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı: Bu gece meleğime makarna yaptım

Arkadaşlıkları Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde başlayan Beren Saat ile Esra Dermancıoğlu, karantina sürecinde sık sık birlikte vakit geçirmişlerdi.

Esra Dermancıoğlu önceki akşam Beren Saat'i evinde misafir etti.

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Dermancıoğlu, Beren Saat ile gece yarısı yaptıkları makarnayla birlikte çektikleri fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

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Ünlü oyuncu paylaşımına "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum berenkom" notunu düştü.

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Dermancıoğlu'nun paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.


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