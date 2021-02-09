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Esra Dermancıoğlu'ndan hastalık açıklaması! 'O gün böyle bir vurmuştu'

09.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Esra Dermancıoğlu'ndan hastalık açıklaması! 'O gün böyle bir vurmuştu'

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermencıoğlu, sosyal medya hesabından hastalığının ürtiker olduğunu açıkladı. Esra Dermancıoğlu gelen mesajların ardından bir açıklama daha yaptı.

Esra Dermancıoğlu, yaptığı son paylaşımla ürtiker hastası olduğunu açıkladı.

Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü yayınlayan Dermancıoğlu, “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı! 'Bugün bir atak yaşadım'Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı! 'Bugün bir atak yaşadım'

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan ünlü oyuncuya açıklamasından sonra mesaj yağdı. Esra Dermancıoğlu gelen mesajlara yanıt vererek "Daha iyiyim o gün böyle bir vurmuştu. Dünya tatlısı mesajlarınız için teşekkür ederim. Uyuz olduğum için kaşınıyorum; şaka. İyiyim çok iyiyim.

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