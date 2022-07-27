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Esra Dermancıoğlu'nun esprili paylaşımına Seda Sayan'dan yorum gelince... "Şşşt Seda'ma laf yok"

27.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak estetik göndermesiyle dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan kayıtsız kalamadı.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı estetik göndermesiyle gündem oldu.

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"ÇOK PARA VEREMEYEN VARSA..."

Sosyal medya hesabından espirili bir paylaşım yapan Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz." dedi.

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Dermancıoğlu'nun paylaşımına yakın dostu Beren Saat, gülücük emojisi yaparken, Seda Sayan'ın yorumuna gelen cevap dikkat çekti.

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Seda Sayan'ın 'Seviyorum seni' yorumuna gelen, 'Senin bir derdin yok, her tarafın estetik zaten Seda Ablam' yorumuna sessiz kalmayan Dermancıoğlu, 'Şşşt Seda'ma laf yok' yanıtını verdi.

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Esra Dermancıoğlu Seda Sayan
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