Esra Dermancıoğlu'nun kızı koronavirüse yakalandı

Daha önce bir kez evlilik yapan ve bu birlikteliğinden bir kızı bulunan Esra Dermancıoğlu (52), Refia Dermancıoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kızının ardından kendisi de test yaptıran ünlü oyuncu, aynı evde yaşadığı Refia Dermancıoğlu'na sonucunun negatif çıktığını mesaj atarak söyledi.

"AYRI ODALARDA YAZIŞIYORUZ"

O konuşmanın ekran görüntüsünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Dermancıoğlu, "Dünya yanıyor, savaşlar oluyor, insanlar ölüyor, doğa ölüyor sonra bir ev var bir yerler de... O evde bir anne ve bir genç kız var. Anne, kızın ne zaman büyüdüğünü fark etmemiş bile. Kız korona olmuş, evde ayrı odalardan yazışıyorlar. Anne, kıza 'Negatif çıktım' diyor. Kızın cevabı; 'Ooo aslan parçası...' Ne zaman büyüdü? Ne zaman arkadaş olduk? Ne zaman beni güldürmeye başladın? Dünya yanıyor, acılar büyük ama bir yazışma en azından bir umut, bir gülümseme, bir mutluluk... Seni seviyorum Refoş..." ifadelerini kullandı. Takipçileri Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımına, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

