MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu'nun kızı koronavirüse yakalandı

Esra Dermancıoğlu'nun kızı koronavirüse yakalandı

02.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram'dan duyuran ünlü oyuncu, "Ayrı odalardan yazışıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Esra Dermancıoğlu'nun kızı koronavirüse yakalandı

Daha önce bir kez evlilik yapan ve bu birlikteliğinden bir kızı bulunan Esra Dermancıoğlu (52), Refia Dermancıoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kızının ardından kendisi de test yaptıran ünlü oyuncu, aynı evde yaşadığı Refia Dermancıoğlu'na sonucunun negatif çıktığını mesaj atarak söyledi.

wsazwsa

"AYRI ODALARDA YAZIŞIYORUZ"

O konuşmanın ekran görüntüsünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Dermancıoğlu, "Dünya yanıyor, savaşlar oluyor, insanlar ölüyor, doğa ölüyor sonra bir ev var bir yerler de... O evde bir anne ve bir genç kız var. Anne, kızın ne zaman büyüdüğünü fark etmemiş bile. Kız korona olmuş, evde ayrı odalardan yazışıyorlar. Anne, kıza 'Negatif çıktım' diyor. Kızın cevabı; 'Ooo aslan parçası...' Ne zaman büyüdü? Ne zaman arkadaş olduk? Ne zaman beni güldürmeye başladın? Dünya yanıyor, acılar büyük ama bir yazışma en azından bir umut, bir gülümseme, bir mutluluk... Seni seviyorum Refoş..." ifadelerini kullandı. Takipçileri Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımına, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat yangını sonrası sinir krizi geçiren Tuğba Özay, kuyumcu açılışına katıldı! Manavgat yangını sonrası sinir krizi geçiren Tuğba Özay, kuyumcu açılışına katıldı!
PARTNER Servetine servet katacak! Cem Yılmaz'ın yeni filminden alacağı ücret dudak uçuklattı Servetine servet katacak! Cem Yılmaz'ın yeni filminden alacağı ücret dudak uçuklattı
Devlet, milletine bir açıklama borçludurDevlet, milletine bir açıklama borçludur
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Esra Dermancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Kabus bitmiyor: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

Kabus bitmiyor: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Marmaris'teki yangının boyutunu gözler önüne seren görüntüler

Marmaris'teki yangının boyutunu gözler önüne seren görüntüler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Tuba Büyüküstün'den şok eden hastane paylaşımı

Tuba Büyüküstün'den şok eden hastane paylaşımı

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.