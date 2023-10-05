Esra Dermancıoğlu "Sevgilimle sevişirken bana dedi ki..." diyerek açıkladı! "Hem hoşuma gitti..."

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Dermancıoğlu, son olarak estetikli ünlüleri radarına almıştı. Sosyal medyada güldüren başarılı oyuncu son olarak Katarsis'in konuğu oldu.

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu Esra Dermancıoğlu kendisine "Çok tatlı bir deli" denmesine itiraz ederek "Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim" dedi.

Esra Dermancıoğlu paylaşımlarına dair de "Hiçbir amacım yok, çocukken de böyleydim. Çok saniyelik şeyler" dedi.

"Kendime döndüğüm zaman karanlıklara girdiğim de oluyor" sözlerine açıklık getiren oyuncu "Bir tek kendimle anlaşıyorum gibiyim. Buradaki kendimle olma hali sonsuz bir mutluluk. O karanlığı beraber yaşıyoruz bunu kimseyle paylaşmadım belki beraber olduğumuzda sevgililerim şahit olmuş olabilirler" dedi.

"ÇOK İSTERDİM" DİYEREK ANLATTI

Esra Dermancıoğlu devamında ise şunları söyledi:

"Sevgilim şahidi oluyor, en içimdekini çok da ifade edebilen biri değilim. Öyle bir şeye de ihtiyaç duymuyorum. Kendime bir yoldaş bulamadım hem bu anlamda hem mesleki hayatımda. Bir de üzerine aşık olup sevişiyor olduğun bir adamla bu benim için böyle ölmeden önce çok isterdim ama bulamıyorum."

EN ÖZELİNDEN ÖRNEK VERDİ

Esra Dermancıoğlu kendinden bahsederken "Çok kişisel olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım, bir gün bir sevgilimle sevişirken bana o sırada dedi ki; ben hayatımda bu kadar acılı bakan bir göz görmedim. O esnada... Mesela orada küçücük bir bağ kurmuştum onunla ama tekrar doğsam kendime doğarım yine. Bir kere çok şaşırdım, ya onunla ilgili ya da belki benim çok açığa verdiğim cesaret edip söylememesi olabilir şaşırıdm bir taraftan hoşuma da gitti. Bunu başka durumlarda da duydum aslında ama o an enteresandı. Beni hem biraz üzdü hem biri tarafından görülmesi bir taraftan hoşuma gitti" dedi.

