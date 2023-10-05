Cam tavanlı lüks evi olay oldu! Fulya Zenginer yeni evi için paraya kıydı

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022 yılında aoğlu Milan'ı dünyaya getirmişti. Yayınladığı döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer daha geniş bir ev arayışına girdi.

Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan lüks dairede karar kıldı.

FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Oyuncu taşınma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Zenginer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz."



Fulya Zenginer sayfasında yeni evinin fotoğraflarını da yer verdi.

Bazı emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satışa sunulan evin geniş balkonu kadar bir kısmı cam olan tavanı da dikkat çekti.

