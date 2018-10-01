Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi

'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisindeki 'Korkunç Yenge' karakteriyle şöhret olan Esra Dermancıoğlu, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ömer Güneş'le önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

'Yakında yeni bir proje var mı?'' sorusuna Esra Dermancıoğlu ''Evet, var ama proje hakkında açıklama yapmam doğru olmaz. Yakın zamanda öğreneceksiniz'' yanıtını verdi.

Esra Dermancıoğlu 49 yaşında, sevgilisi Ömer Güneş ise 33 yaşında.

Ömer Güneş, dizilerde teknik asistanlık yapıyor.

