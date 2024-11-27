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  4. Esra Erol'da 95 gram altın aranıyor! Anne yıllar sonra ortaya çıkıp altını bozdurup borsaya yatırmış... Canlı yayında ağlayarak isyan etti

Esra Erol'da 95 gram altın aranıyor! Anne yıllar sonra ortaya çıkıp altını bozdurup borsaya yatırmış... Canlı yayında ağlayarak isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 09:40
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Esra Erol'a katılan Kardelen yıllar sonra bulduğu annesinin 95 gram altını çaldığını söyledi. 21 yıl sonra ortaya çıkan anne sevgilisine 95 gramı göndererek borsaya yatırdığı iddialarıyla gündeme gelirken Kardelen ise canlı yayında isyan etti.

Esra Erol'da 95 gram altın aranıyor! Anne yıllar sonra ortaya çıkıp altını bozdurup borsaya yatırmış... Canlı yayında ağlayarak isyan etti

Esra Erol'da yine ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol'a katılan Kardelen Hanım 3 aylıktan itibaren babaannesiyle yaşadığını onu babaannesinin büyüttüğünü, özel okulda okuttuğunu, 18 yaşından sonra "bana bir şey olursa sana kimse sana bakmaz" diyerek kendisini evlendirdiğini evlendikten kısa bir süre sonra da babaannesinin vefat ettiğini anlattı.

Kardelen Hanım yıllar sonra annesini bulduğunu ama hayatının karardığını anlattı. Kardelen Hanım eşiyle boşandıktan sonra eşinin geçinmesi için verdiği altınlarını annesinin sevgilisinin aldığını iddia etti.

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Esra Erol'da 95 gram altının peşine düşüldü. Kardelen "Annem 95 gram altını bozdurup Volkan'ın hesabına gönderdi" derken anne de benzer bir iddiada bulunarak "Kendi altınımı bozdurup gönderdim" dedi.

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95 GRAM ALTIN NE KADAR YAPTI?

Volkan ise yayına bağlanarak "Bende dekontlar var, bana sadece 150 bin TL geldi, şahıs adına geldi Kardelen'in parası başka da para gelmedi ve ben bunları iade ettim. Ben parayı Hatice'ye iade ettim. Hatice parayı değerlendir diye attı. O zaman bozdurunca arada düşüşler yaşandı, borsaya yatırdım" dedi.

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ESRA EROL'DAN BOMBA YORUM

Kardelen ise ağlayarak "Annemden daha vicdanlı bir adammış. Ben para onda sanıyorum bu kadar vicdansız olabilir mi bir anne" ifadelerini kullandı.

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Volkan sevgilisi Hatice ile de bu para konusu yüzünden kavga ettiğini söyledi. Hatice bu iddiaları yalanlarken Kardelen canlı yayında bağırarak isyan etti.

Esra Erol ise "bayağı yemiş parayı anne" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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