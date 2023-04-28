Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Karısı 2 yılda 14 kez aynı adama kaçtı

Esra Erol’da programının konuğu Hasan Özdemir 35 yıllık karısından boşandıktan sonra Özgür Hanım'la evlendiğini belirtti. Esra Erol "35 yıllık hayat arkadaşınızı terk ediyorsunuz. Ondan sonra iki yakanız bir araya gelir mi?" diyerek Hasan Bey'e söz verdi.

"35 YILLIK KARIMDAN ONUN YÜZÜNDEN BOŞANDIM"

Hasan Özdemir, eşi Özgür Hanım'ın 2 yıl içinde 14 kez evden kaçtığını belirtip "Köyümüzde çobanlık yapıyordu. Bana, 'Bir tas çorba versen yeter' dedi. Onun yüzünden 35 yıllık karımdan boşandım" ifadelerini kullandı.

"KUMA OLMAYI BİLE KABUL ETTİ"

Oysa, eşi Özgür Hanım'ın kendisine kuma olmayı bile kabul ettiğini ifade eden Hasan Bey, eşinin Adem isimli şahsa kaçması sebebiyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

EŞİNDEN AYRILIP ONUNLA EVLENİNCE DÜNYASI KARARDI

"Bana Adem Kaçar'ı imam nikahlı eşim diye tanıttı" diyen Hasan Bey, Eşi Özgür Özdemir'i istemediğini belirtti.



