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  4. Esra Erol'da dram üstüne dram! Oğlunu 7 yaşındayken yurda bırakan annenin hayat hikayesi de benzer çıktı: Devlete yaslansın istedim

Esra Erol'da dram üstüne dram! Oğlunu 7 yaşındayken yurda bırakan annenin hayat hikayesi de benzer çıktı: Devlete yaslansın istedim

23.11.2023 20:35 | Son Güncelleme:
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Gündüz kuşağının en sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol'da programı ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Esra Erol'un sunduğu program iki gündür, annesini arayan Sezer isimli genç ile konuşuluyor. Annesini bulmak için Esra Erol'a başvuran ve Sakarya'da sokaklarda yaşayan genç, hayat hikayesiyle herkesi oldukça üzdü.

Esra Erol uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kayıpların bulunduğu, küslerin barıştırıldığı programın son bölümünde yaşananlar gündem oldu. Hikayesiyle milyonları ağlatan genç annesine kavuştu. Annesinin hayat hikayesinden ise başka bir dram çıktı.

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2 YILDIR SOKAKALRDA YAŞIYOR

Esra Erol'da programının son konuklarından biri de yaşındaki Sezer oldu. 7 yaşında annesi tarafından yurda bırakılmış olan Sezer, programa katılarak annesini bulmak istediğini ve son iki yıldır da sokaklarda yaşadığını söyledi.

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İş hanında yattığı sırada Faruk Avcı isimli esnaf tarafından fark edilen ve uzun çarşı esnafı tarafından sahip çıkılan Sezer, 14 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için ATV’de yayınlanan Esra Erol’a çıktı. Konuşma zorluğu çeken gence Esra Erol da sahip çıktı.

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Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Sezer'in annesi İlknur Hanım'a ulaşıldı. Kendisi de Sakarya'da yaşayan İlknur Hanım ile oğlu Sezer dün yayınlanan programda yıllar sonra canlı olarak birbirlerini gördüler.

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Sakarya’da 7 yaşındayken babası vefat etmesinin ardından annesi tarafından yurda verilen yüzde 25 zihinsel engelli 21 yaşındaki Sezer, son 2 yıldır hastane ve banklarda yaşıyordu.

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OĞLUNA DA KENDİ KADERİNİ YAŞATMIŞ

Bugün yayınlanan bölümde ise anne oğlu 14 yıl sonra ilk defa bir araya geldi. Anne Görümlü oğlunu yurda bıraktığı gün üzerinde mavi okul önlüğü olduğunu söyledi. İzleyenlerin göz yaşlarını tutamadığı bölümde anne İlknur Görümlü'nün hayat hikayesi ise oğlu ile benzer çıktı.

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Anne İlknur Görümlü, oğlu gibi kendisinin de yurtta büyüdüğünü, oğluna kendisinin bakacak gücünün olmadığını ve yurt şartlarını bildiği için yurda bırakmaya karar verdiğini söyleyen anneye Sezer'in cevabı ise 'Beni niye bırakıp gittin?' oldu.

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Programın izleyicilerinden ise 'Bu çocuk nasıl bırakılır', 'Şu masumluğa bakın', 'Allah kimseyi yoklukla sınamasın' gibi yorumlar geldi.

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Esra Erol Esra Erol'da anne yaşında
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