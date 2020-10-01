Esra Erol'da komşusundan hamile olduğunu öğrenip sevinen kadın koronavirüs oldu! Esra Erol'un ekibi panikte

Geçtiğimiz haftalarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programını katılan Esra K. 4 aylık bebeğinin kendisinden yaşça büyük olan komşusundan olduğunu söyledi. Programda yapılan DNA testinde bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Esra K. İstanbul'dan Aydın'a döndü.

Memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Esra K.'ye, yerleştirildiği sığınma evinde Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra K., hastanede tedaviye alındı. Esra K. ile temas eden sığınma evindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra K.'nin kızı ise devlet korumasına alındı.

ESRA EROL'UN EKİBİ PANİK OLDU

Öte yandan Esra K.'nın koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin, "Allah'ıma çok şükür, biliyordum zaten" sözleri tepki çekmişti.

