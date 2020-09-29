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Esra Erol'da ortaya çıktı: Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Komşusunun karısından çocuk yapan Cengiz K.'nın 2018 yılında sosyal medya hesabından "Dost hayatı yaşayacak bir arkadaş arıyorum. Yalnız yaşıyorum, bekarım" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu gündüz kuşağı programında Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile yasak aşk yaşamış ve bu birliktelikten bir de çocuk dünyaya getirmişti. Olayın yankıları sürerken komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2018 yılında attığı öne sürülen bir mesaj gündeme bomba gibi düştü.'Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşmiş ve karısının "Abim" dediği, kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz K. ile kaçtığını öğrenmişti. Talihsiz koca, bu olayın şokunu atlatamadan eşinin "Çocuğun babası Cengiz" şeklindeki itirafıyla deyim yerindeyse yerle bir olmuştu. Esra Erol da tüm bu yaşananlar karşısında "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" diyerek tepki göstermişti.

2018 YILINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili bomba bir detay daha ortaya çıktı. Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'ya ait olduğu öne sürülen bir Twitter hesabından 2018 yılında yapılan paylaşım dikkat çekiyor. Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın, paylaşımında "Dost hayatı yaşayacak bir arkadaş arıyorum. Yalnız yaşıyorum, bekarım" şeklinde ifadeler yer alıyor.

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