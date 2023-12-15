Esra Erol'da şoke eden 'yasak aşk' olayı! Böbrek hastası kocasını, diyalizde bırakıp sevdiği adama kaçtı

Esra Erol, "Çok enteresan, fazlasıyla şaşırtacak bir konuyla karşı karşıyayız." dedi ve stüdyoda konuk ettiği Sevim Hanım'a programa neden başvurduğunu sordu. 25 yaşındaki Sevim Hanım, eşi Ali Gündüz'den boşanmak için programa katıldığını belirtti. Hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodaki seyircileri şaşırtan açıklamaların ardı arkası kesilmedi.

Esra Erol "Aradığınızda ekip arkadaşlarım 'Neden eşinizden boşanmak istiyorsunuz?' dediler, ne cevap verdiniz?" sorusunu yöneltti. Sevim Hanım ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben 'Emrah Yaşlı'yı seviyorum, onunla evlenmek için eşimden boşanmak istiyorum' dedim."

Açılmış bir boşanma davaları olmadığını belirten 25 yaşındaki kadın, sevgilisi Emrah Yaşlı ile sosyal medyadan tanıştığını ifade etti.

Sevim Hanım, şu an Bursa'da yaşadığından eşi Ali Bey'in haberi olduğunu ve onun boşanmaya yanaşmadığını belirtti:

"Emrah'a kaçtığımı söyledim. Onu da biliyor. 'Beni boşa, Emrah Yaşlı'yı seviyorum' dedim. Boşanmayacağını söyledi."

Esra Erol bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ben arkadaşlarıma sordum. Normalde Ali Bey'in buraya gelmesi lazım. Bildiğimiz ezber bu! Ali buraya gelir, 'Karım kayıp!' der, biz Sevim'i buluruz. 'Neredesin, biriyle mi kaçtın?' deriz, genellikle 'Kimse karışmasın!' yanıtını alırız, sonra da gerçekler ortaya çıkar. Ama sen buraya kendi ayaklarınla geliyorsun."

ESRA EROL ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA Tİ'YE ALDI: "ALLAH RAZI OLSUN!"

Sevim Hanım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi bana buraya başvuracağını söyledi. Ben de 'Kendim geleyim' dedim. 'Madem aranacağım, ben gideyim programa' dedim."

Yapılan bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü sunucu Esra Erol, "Ekibi de yormamak için. Allah Razı olsun ya!" diyerek Sevim Hanım'ı ti'ye aldı.

Eşiyle 5 yıldır evli olduğunu belirten Sevim Hanım, aralarındaki ilişkinin zamanla yıprandığını ifade etti. 25 yaşındaki kadın, Esra Erol'un "Kriz hangi konudan çıktı?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Eşim böbrek hastası. Çocuğumuz da olmuyor. Ben de anne olmak istiyorum. Kendisine de söyledim. 'Tedaviye gidelim, çocuğumuz olsun' dedim. Hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmedi."

Ali Bey, Sevim Hanım'ın açıklamaları üzerine canlı yayına bağlandı ve eşinin 27 Kasım 2023 tarihinde evden kaçtığını söyledi.

"HASTANEDEN EVE GELDİĞİMDE KARIMI BULAMADIM!"

"Ben diyalize gitmiştim. Beni aradı, alışverişe gideceğini söyledi. Saat 12.00 gibi diyalize geldim, 12.30'da makineye bağlandım. Saat 13.30 gibi merak ettim, aradım. Bu hiç alışverişe gitmezdi." açıklamasında bulunan Ali Gündüz, durumdan az da olsa şüphelendiğini belirtti. Eşinin sürekli internette olduğunu belirten Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"2-3 ay kadar sürekli internette. 'Benim ağabeylerim, ablalarım var, onlarla konuşuyorum' dedi. Hastaneden geldiğimde karımı bulamadım. Eve vardığımda bir notla karşılaştım."

Esra Erol, eşi için polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyleyen Ali Bey'e "Emrah ismini size hiç zikretti mi?" diye sordu. Ali Bey, "Hayır, yalan söylüyor!" yanıtını verdi.

"TEMİZLİK YAPMADIĞIM İÇİN KAYNANAM BOĞAZIMA SARILDI!"

Evliliklerinde çeşitli sorunlar yaşadığını belirten Sevim Hanım "Temizlik yapmadığım için kaynanam boğazıma sarıldı" dedi.

SEVGİLİSİNE KAÇACAĞI ANLAŞILMASIN DİYE KOCASINA İYİ DAVRANDI!

TikTok'ta uzun süre takıldığı ortaya çıkan Sevim Hanım, yengesinin yönelttiği iddialar üzerine "Kaçacağım anlaşılmasın diye kocama 'Aşkım' deyip iyi davrandım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sevim Hanım'ın Emrah Bey'le kaçarken komşular tarafından fark edildiği ortaya çıktı.

Ali Bey'e programın ilerleyen dakikalarında tekrar söz verildi. Yaşadığı durum karşısında üzgün olan Ali Bey, "Devamlı bana karşı geliyordu. Ben şu an yüzde 90 engelli diyaliz hastasıyım." diyerek kendini savundu.

ESRA EROL SON NOKTAYI KOYDU: "BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYOR OLMANIZ VİCDANSIZCA!"

Esra Erol bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Allah şifa versin. Zaten bu zor süreçte de böyle bir şey yaşıyor olmanız, açıkçası biraz vicdansızca! Hasta birini bu kadar üzüleceği, zor duruma gireceği, ruhsal anlamda etkileneceği bir duruma sokmak kimseye yakışmaz. "





