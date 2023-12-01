Esra Erol'da yıllar sonra oğluna kavuştu! Sevgilisi kabul etmeyince seçimi şoke etti! Canlı yayında baygınlık geçirdi

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programa bu defa 21 yaşındaki zihinsel engelli Sezer Göl'ün yaşadıkları damga vurdu. Yıllar sonra annesine kavuşan Sezer Göl annesinin seçimiyle adeta yıkıldı.

Henüz 7 yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi İlknur'un ise kendisini Sakarya Camili Sevgi Evi'ne yerleştirdiğini söyleyen Sezer Göl'ün yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğdu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise yıllar sonra anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Anne ve oğuluna kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı ve Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün ise canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin sevgilisi olduğunu öğrenen 21 yaşındaki zihinsel engelli Sezer Göl, annesinin sevgilisini istemediğini belirterek annesini bir seçim yapmaya zorladı.

"OĞLUNU SEÇİYORSA BENİ UNUTSUN"

Annesinin sevgilisi Turan Bey ise canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Turan Bey, "İlknur'u parkta buldum. MEB'de temizlik görevlisiydi. Aldım evime getirdim. Oğlunu seçiyorsa beni unutsun" dedi.

SEÇİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

İknur Hanım ise seçimi ile herkesi şaşıttı. İlknur Hanım, "Oğlumu değil, sevgilim Turan'ı seçiyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Turan Bey'in söyledikleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan İlknur Hanım canlı yayında sinir krizi geçirdi.







