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Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Esra Erol Hülya avukat evli mi?

06.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol’da yorumcu olarak çalışan Avukat Hülya Kuran, verdiği bilgilerin yanında yaptığı yorumlarla programa damgasını vuruyor. Evli olduğu öğrenilen Esra Erol’daki avukat Hülya Kuran, aslen Çanakkalelidir…

Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Esra Erol Hülya avukat evli mi?

Doğup büyüdüğü memleketinde eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde hukuk okuyan Hülya Kuran, daha sonra avukatlık yapmaya başladı. Kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evlenen Hülya Kuran, uzun yıllar Esra Erol programında yorumculuk yapıyor.

ESRA EROL’DAKİ AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

1972’de Çanakkale'de doğan Avukat Hülya Kuran, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketi Çanakkale'de bitirdi. 1996’da Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Hülya Kuran, üniversiteden mezun olduğu yıl kendisi gibi hukukçu Selami Kuran ile evlendi.

HÜLYA KURAN'IN EŞİ KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde bitiren Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken aldı. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Selami Kuran, aynı anda İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık yaptı.

Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Esra Erol Hülya avukat evli mi?

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Selami Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği’ne de üyeliği bulunuyor.

Selami Kuran, 2015’teki genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Esra Erol Hülya avukat evli mi?

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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