Esra Erol'daki 'mehdi' gündeme bomba gibi düştü! Nihat Hatipoğlu patladı

Fatma Olgun, adındaki bir kadın kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol'a katılan kadının ardından ilginç olaylar birbirini izledi.

Konuyla ilgili her yaşanan gelişme şoke ederken Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı. Sözde mehdinin Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

"Mehdi" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk kaçak kazıda yakalandı.

Türkiye'nin gündemine oturan 'Mehdi' konusuyla ilgili Nihat Hatipoğlu da sonunda patladı.

"İNSANLARI ALDATTILAR"

Hatipoğlu açıklamasında, "Mehdi'nin bulunduğu dönemde deccal olacaktır. Şu anda deccal söz konusu değil. Bu saydıklarımdan hiçbiri ortada yok. Öyleyse ortada mehdi de yok. 'Ben mehdiye benziyorum', 'ben mehdiyim' diyen çok insan çıktı bugüne kadar. İnsanları aldattılar, çok insan öldü" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Mehdi'nin işaretleri vardır. Şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl, ruh yönünden hasta olan insanlar kendilerini mehdi zannedebiliyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek bundan bir rant sağlamak için yapıyor. Şu anda mehdi söz konusu değildir."







