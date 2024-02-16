MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'daki 'mehdi' gündeme bomba gibi düştü! Nihat Hatipoğlu patladı

Esra Erol'daki 'mehdi' gündeme bomba gibi düştü! Nihat Hatipoğlu patladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözde Mehdi Mustafa Çabuk olayı Esra Erol'da patladı ve tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline geldi. Esra Erol'un programına katılan bir anne, kızının 'mehdi' olduğunu öne sürülen bir kişi tarafından kandırıldığını söyledi. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu konuya dair daha fazla sessizliğini koruyamadı.

Esra Erol'daki 'mehdi' gündeme bomba gibi düştü! Nihat Hatipoğlu patladı

Fatma Olgun, adındaki bir kadın kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol'a katılan kadının ardından ilginç olaylar birbirini izledi.

Konuyla ilgili her yaşanan gelişme şoke ederken Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı. Sözde mehdinin Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

anne3

"Mehdi" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk kaçak kazıda yakalandı.

Türkiye'nin gündemine oturan 'Mehdi' konusuyla ilgili Nihat Hatipoğlu da sonunda patladı.

"İNSANLARI ALDATTILAR"

Hatipoğlu açıklamasında, "Mehdi'nin bulunduğu dönemde deccal olacaktır. Şu anda deccal söz konusu değil. Bu saydıklarımdan hiçbiri ortada yok. Öyleyse ortada mehdi de yok. 'Ben mehdiye benziyorum', 'ben mehdiyim' diyen çok insan çıktı bugüne kadar. İnsanları aldattılar, çok insan öldü" ifadelerini kullandı.

anne2

Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Mehdi'nin işaretleri vardır. Şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl, ruh yönünden hasta olan insanlar kendilerini mehdi zannedebiliyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek bundan bir rant sağlamak için yapıyor. Şu anda mehdi söz konusu değildir."

nihat hatipoğlu444


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilerek frikik veriyordu! Yeni yaşını hiçbir şey giymeyerek kutladıBilerek frikik veriyordu! Yeni yaşını hiçbir şey giymeyerek kutladı
Yine süper minisiyle dans etti! Seyirci 'Yeter sıkıldık' dedi Yine süper minisiyle dans etti! Seyirci 'Yeter sıkıldık' dedi
Ülkeye dönecek mi? Açık açık söyledi Ülkeye dönecek mi? Açık açık söyledi
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Nihat Hatipoğlu ağlamak anne söyledi
En Çok Okunan Haberler
Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Esra Erol'daki 'mehdi' gündeme bomba gibi düştü! Nihat Hatipoğlu patladı

Esra Erol'daki 'mehdi' gündeme bomba gibi düştü! Nihat Hatipoğlu patladı

Emeklilere seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek anlattı, uyardı: "Mart ayına kadar..."

Emeklilere seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek anlattı, uyardı: "Mart ayına kadar..."

Sosyal medyada gündem olan adisyon! "Nasıl olabilir?"

Sosyal medyada gündem olan adisyon! "Nasıl olabilir?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.