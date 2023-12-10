Esra Erol'dan azar işittiler! Semicenk ve Doğu Swag'in TikTok canlı yayını sosyal medyayı salladı: "Annem gibi kızdı!"

'Pişman Değilim' isimli şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk ve Doğu Swag, TikTok'ta canlı yayın açtı. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne ilişkin konuşan ikilinin Esra Erol'dan azar işittikleri ortaya çıktı.

SEMİ CENK VE DOĞU SWAG SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Semicenk konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki muhabbet edelim dedik. Esra Abla, döndü 'sessiz' dedi, moralim bozuldu."

"ÖDÜL ALMADAN 15 DAKİKA ÖNCE ESRA EROL'DAN AZAR İŞİTTİM!"

Doğu Swag ise yaşadıkları durum karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Beyler Esra Erol bize kızdı! Kendi aramızda 2 dakika bir şey konuşuyorduk. Şakalaşalım dedik 'Excuse me!' dedi bize. Annem gibi kızdı. Ben ödül almadan 15 dakika önce Esra Erol'dan azar işittim ağabey!"

DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

O anlar izleyenleri gülümsetti. Ünlü pop müzik şarkıcısı Demet Akalın ise konuya dair yayımlanan bir haber üzerine şu yorumu yaptı:

"Alem bu çocuklar ya! Keyfini çıkarsınlar. Artı, Semicenk inanılmaz saygılı bir çocuk."

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'da Altın Kelebek Töreni'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülünü almıştı.

Semicenk ve Doğu Swag ise 'Pişman Değilim' adlı parçalarıyla; “Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi olmuşlardı.







