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  4. Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu! "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun"

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu! "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun"

29.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ekranlarda sunuculuk yapan Esra Erol, gündüz kuşağı denilince akla ilk gelen isimlerden biri oldu. Gerek kariyeriyle gerek özel yaşamıyla magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri olan Erol, kombiniyle dikkat çekti.

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu! "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun"

Önce izdivaç programları sunan Esra Erol, sonrasında izdivaç programlarıyla ilgili Türkiye'de alınan karar sonucunda hayatın içinden meselelerin işlendiği programları sunmaya başladı. Başarılı sunucu kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

KOMBİNİ ELEŞTİRİLDİ

Hafta içi her gün ekranlarda seyircilerle buluşan Esra Erol, daha önce 4 tane izdivaç programı sundu.

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!

Sosyal medyada ailesini paylaşmayı ihmal etmeyen yılların sunucusu Esra Erol geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarını paylaşarak, 'Canlarım' diye yazmıştı.

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!

Instagram'da epey aktif olan sunucu Esra Erol uzun gömleğiyle gündeme geldi.

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!

Erol'un o pozuna takipçileri, "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun", "Biraz daha açık giyinseymişsin" gibi yorumlar yaptı.

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!

Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu!


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