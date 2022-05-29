Esra Erol kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu! "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun"

Önce izdivaç programları sunan Esra Erol, sonrasında izdivaç programlarıyla ilgili Türkiye'de alınan karar sonucunda hayatın içinden meselelerin işlendiği programları sunmaya başladı. Başarılı sunucu kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Hafta içi her gün ekranlarda seyircilerle buluşan Esra Erol, daha önce 4 tane izdivaç programı sundu.
Sosyal medyada ailesini paylaşmayı ihmal etmeyen yılların sunucusu Esra Erol geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarını paylaşarak, 'Canlarım' diye yazmıştı.
Instagram'da epey aktif olan sunucu Esra Erol uzun gömleğiyle gündeme geldi.
Erol'un o pozuna takipçileri, "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun", "Biraz daha açık giyinseymişsin" gibi yorumlar yaptı.
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