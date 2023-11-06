Esra Erol'u hiç böyle görmedeniz... Yıllar önce rol aldığı dizi ortaya çıktı! Rolünü duyanlar şoke oldu

Gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Erol'un yıllar önce oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

Esra Erol, daha önce birçok dizide rol almış. Cennet Mahallesi ve Kalp Gözü dizilerinde rol aldığı ortaya çıkan ünlü ismin eski hali ve rolleri sosyal medyada gündem oldu.

Erol, Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümüne konuk olmuş burada Ferhat ve Sultan'ın kalmaya geldikleri otelde, bir hayat kadınını canlandırmış.

Yıllar önce Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide de rol alan Esra Erol dizide kocasını aldatan 'Aysel' adlı kadına hayat vermiş. Esra Erol dizideki haliyle herkesi şaşırttı.

Ünlü ismin sosyal medyada yeniden gündem olan görüntülerine; 'Nereden nereye', 'Esra Erol'u Kalp Gözü'nde görünce çok şaşırdım', 'Esra Erol'un Kalp Gözü'nde istenmeyen gelin olarak oynaması izdivaç programı sunmasında etkili oldu mu?' gibi yorumlar yapıldı.







