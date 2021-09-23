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Esra Erol’un ağzı açık kaldı! Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadın...

23.09.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol’da programına konu olan Fatma isimli genç kadının hikayesi izleyicileri çileden çıkardı. Yüzde 50 engeli olan Fatma isimli genç kadın, ailesini terk ederek imam nikahlı evli ve iki çocuk babası Ahmet'le evlendi. 2 çocuğunun babası Ahmet ve kuma getirilen Fatma ile aynı evde yaşayan Gülşah hanım da canlı yayına çıkarak "Ahmet beni para karşılığında adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı" diyerek herkesi şaşırttı.

Esra Erol’un ağzı açık kaldı! Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadın...

Melahat Oruç, bir adama kaçan engelli kızı Fatma'yı bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkıldı. Annesiyle yüzleşmek için eşi Ahmet'le canlı yayına çıkan Fatma ise çok mutlu olduğunu ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi.

"BENİ ANNEMİN EVİNE GÖNDERİP FATMA'YLA EVLENDİ"

Fatma'nın kaçtığı evde Ahmet Bey'in dini nikahlı eşi ve iki çocuğuyla yaşadığı ortaya çıktı. İddiaların ardından Ahmet Bey'in çocuklarının annesi Gülşah, dün canlı yayına çıktı. Ahmet Bey'in kendisini kandırdığını söyleyen Gülşah hanım ise "'Ben hapse gireceğim. Sen annenin evine dön' dedi. Sonra evlendiğini öğrendim" dedi.

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DİNİ NİKAHLI EŞİ VE KUMASIYLA YAŞAMAYA BAŞLADI

Canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şaşkına çeviren Gülşah Hanım, Ahmet ve Fatma'nın düğününde sonra onlarla yaşamaya başladığını da itiraf etti. Gülşah, Ahmet'in ve kayınvalidesinin kendisini 'git' diyerek dövdüğünü ve çocukları kendisine vermek istemediğini söyledi.

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FATMA: BİZ BOŞANALIM SEN GÜLŞAH'LA YAŞA

Gülşah Hanım'ın anlattıklarından sonra daha fazla dayanamayan Fatma ise "Ahmet boşanalım, sen de Gülşah ile yaşamaya devam et" diyerek isyan etti.

GÜLŞAH: AHMET BANA HIRSIZLIK YAPTIRIYORDU

Gergin anların yaşandığı canlı yayında itiraflarına devam eden Gülşah Hanım, "Ben Ahmet'i sevdikten sonra dövüldüm. Ahmet'in zoruyla hırsızlık yaptım. Ahmet beni erkeklere sattı. Para karşılığı erkeklerle tanıştırdı" deyince herkesi şaşkına döndü. Hatta Gülşah Hanım'ın hırsızlık yaparken yakalanarak cezaevine girdiği de öğrenildi.

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ESRA EROL SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Ahmet, Fatma ve Gülşah'ın arasında yaşananlara sinirlenen Esra Erol ise "2 çocuk yapmayacaktın. Vereceksin kadın sığınma evine. Vereceksin polise. Sus! Ben böyle bir kadını sokakta buldum diyeceksin, kadın sığınma evine bırakacaksın, koynunuza sokmayacaksınız. Devlet var" diyerek tepki gösterdi.


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Esra Erol Esra Erol'da
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