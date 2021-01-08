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  4. Esra Erol'un çocuk gelişimi mezununa 'bakıcı' demesi tepki çekti

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezununa 'bakıcı' demesi tepki çekti

08.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'un çocuk gelişimi mezununa 'bakıcı' demesi tepki çekti

ATV ekranlarında program sunan Esra Erol söylediği sözlerle tepki çekti. Çocuk gelişimi mezunu olan sosyal medya kullanıcıları Esra Erol'dan özür bekliyor.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı gündem oldu. Esra Erol'un sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu bir kadına "Bakıcı" demesi Twitter'ın gündemindeydi. 'Özür dile Esra Erol' hastagi açan kullanıcılar ünlü sunucu için yorum yağdırdı.

"Sen çocuk gelişimi mezunu olarak çocuk bakıcısın" diyen Esra Erol'a bu alanda okumuş olan kişiler "Biz çocuk gelişimciler hayatın hiçbir yerinde bakıcı değiliz" yorumunda bulundu.

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Esra Erol'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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