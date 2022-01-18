Esra Erol'un kardeşi Eda Erol son haliyle şaşırttı! "35 yolun yarısı falan..."

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ünlü şarkıcı Alişan ile bir dönem beraberlik yaşamış ve nişanlanıp ayrılık yaşamışlardı. Son dönemde "Öpüşme" açıklamasıyla gündemde olan Alişan o dönemde "Çok seksi kadın istemem" demişti. Alişan'ın eski nişanlısı şimdilerde seksi pozları ve değişimiyle gündemde...

401 bin takipçisi bulunan Eda Erol sosyal medyada yeni yaşını kutladı. Esra Erol ve çocuklarıyla poz veren Eda Erol paylaşımında "Her yaşım ayrı heyecanlı ve bu heyecanın bana olan katkısını seviyorum. Geçen 365 gün tek kelimeyle muhteşemdi. 35 yolun yarısı falan değil tam bir başlangıç. Sağlıkla yeni yolculuğuma çıkmaya hazırım.Bundan daha iyi nasıl olur?" dedi.

Eda Erol'un paylaşımına kutlama mesajları yağarken son görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Geçmişten bugüne bir hayli değişen Eda Erol'a "Yüzüne daha fazla dokunma" yorumları yapıldı.



