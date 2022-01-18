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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol son haliyle şaşırttı! "35 yolun yarısı falan..."

18.01.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın eski nişanlısı ve Esra Erol'un da kardeşi olan Eda Erol ailesiyle yeni yaşını kutladı. Esra Erol ve çocuklarıyla pozunu paylaşan Eda Erol'un değişimi ise herkesi şaşırttı. 36 yaşına basan Eda Erol'u görenler "Epey değişmişsin" yorumlarında bulundu.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol son haliyle şaşırttı! "35 yolun yarısı falan..."

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ünlü şarkıcı Alişan ile bir dönem beraberlik yaşamış ve nişanlanıp ayrılık yaşamışlardı. Son dönemde "Öpüşme" açıklamasıyla gündemde olan Alişan o dönemde "Çok seksi kadın istemem" demişti. Alişan'ın eski nişanlısı şimdilerde seksi pozları ve değişimiyle gündemde...

401 bin takipçisi bulunan Eda Erol sosyal medyada yeni yaşını kutladı. Esra Erol ve çocuklarıyla poz veren Eda Erol paylaşımında "Her yaşım ayrı heyecanlı ve bu heyecanın bana olan katkısını seviyorum. Geçen 365 gün tek kelimeyle muhteşemdi. 35 yolun yarısı falan değil tam bir başlangıç. Sağlıkla yeni yolculuğuma çıkmaya hazırım.Bundan daha iyi nasıl olur?" dedi.

Ekran Alıntısı

kml

Eda Erol'un paylaşımına kutlama mesajları yağarken son görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Geçmişten bugüne bir hayli değişen Eda Erol'a "Yüzüne daha fazla dokunma" yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Esra Erol
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