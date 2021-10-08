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Esra Erol'un oğulları büyüdü! Küçük Ömer annesinin kopyası!

08.10.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un oğulları Ömer ve İdris Ali büyüdüler. Erol'un 6 yaşındaki oğlu Ömer, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü sunucu, eşi ve çocuklarıyla sevgi dolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Esra Erol'un oğulları büyüdü! Küçük Ömer annesinin kopyası!

Türk televizyonlarının başarılı sunucusu Esra Erol'un oğulları Ömer ve İdris Ali'nin son halini görenler şaşıp kalıyor. Ömer, annesine olan benzerliğiyle şaşırtırken, İdris Ali ise babasını andırıyor.

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Annesinin kopyası

Esra Erol, 2010 yılında dünyaevine girdiği Ali Özbir ile mutlu bir beraberlik sürüyor.

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Annesinin kopyası

Güzel sunucu, 2011 yılında oğlu İdris Ali Özbir ile annelik heyecanını tattı.

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Annesinin kopyası

Erol'un ikinci annelik deneyimi ise 2015 yılında gerçekleşti.

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Annesinin kopyası

Esra Erol'a ikinci kez annelik heyecanı yaşatan Ömer Erol, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Annesinin kopyası

Esra Erol'un mutlu aile pozlarına, 4 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından beğeni yağıyor.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Sinoplu, babası tarafından ise göçmen olan Erol, polis bir babanın kızı olarak büyüdü. Kız lisesinde çini seramik üzerine eğitim alan Erol, üniversiteyi açıktan bitirdi. Oyunculuk macerası 2004 yılında yer aldığı Kalp Gözü dizisiyle başlayan Erol'un kariyeri, sonrasında sunuculuğa doğru ilerledi.

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Ömer Erol annesinin kopyası!

ESRA EROL'UN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kalp Gözü 2004
Cennet Mahallesi 2004
Çemberimde Gül Oya 2005
Başkan 2005
Tuzak 2005
Kanal-İ-Zasyon 2009
Kamerayla İzdivaç 2010
Alemin Kıralı 2012
Yalan Dünya 2012

Esra Erol'un oğulları koca adam oldu! Annesinin kopyası

ESRA EROL'UN PROGRAMLARI

2003: Siemens Mobile Kuşak
2005–2007: Turkuaz
2007–2008: Dest-i İzdivaç
2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç
2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle
2013–2015: Esra Erol'la
2015–günümüz: Esra Erol'da


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Esra Erol Esra Erol'da
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