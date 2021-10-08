Esra Erol'un oğulları büyüdü! Küçük Ömer annesinin kopyası!

Türk televizyonlarının başarılı sunucusu Esra Erol'un oğulları Ömer ve İdris Ali'nin son halini görenler şaşıp kalıyor. Ömer, annesine olan benzerliğiyle şaşırtırken, İdris Ali ise babasını andırıyor.

Esra Erol, 2010 yılında dünyaevine girdiği Ali Özbir ile mutlu bir beraberlik sürüyor.

Güzel sunucu, 2011 yılında oğlu İdris Ali Özbir ile annelik heyecanını tattı.

Erol'un ikinci annelik deneyimi ise 2015 yılında gerçekleşti.

Esra Erol'a ikinci kez annelik heyecanı yaşatan Ömer Erol, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Esra Erol'un mutlu aile pozlarına, 4 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından beğeni yağıyor.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Sinoplu, babası tarafından ise göçmen olan Erol, polis bir babanın kızı olarak büyüdü. Kız lisesinde çini seramik üzerine eğitim alan Erol, üniversiteyi açıktan bitirdi. Oyunculuk macerası 2004 yılında yer aldığı Kalp Gözü dizisiyle başlayan Erol'un kariyeri, sonrasında sunuculuğa doğru ilerledi.

ESRA EROL'UN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kalp Gözü 2004

Cennet Mahallesi 2004

Çemberimde Gül Oya 2005

Başkan 2005

Tuzak 2005

Kanal-İ-Zasyon 2009

Kamerayla İzdivaç 2010

Alemin Kıralı 2012

Yalan Dünya 2012

ESRA EROL'UN PROGRAMLARI

2003: Siemens Mobile Kuşak

2005–2007: Turkuaz

2007–2008: Dest-i İzdivaç

2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç

2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle

2013–2015: Esra Erol'la

2015–günümüz: Esra Erol'da



