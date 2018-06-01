MAGAZİN

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök Albayrak'ın 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Eda Gök Albayrak, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı.

3'üncü kişi olarak adı anılanBurcu Sinem Ünsal, sessizliğini "Kendi hayatınıza bakın siz önce" diyerek bozdu.

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"HER ŞEYİN BİR AÇIKLAMASI VARDIR"

İhanetten adı geçen ve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Ünsal, bugün Instagram hesabından kendisinin çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumları okuyan Ünsal, Instagram'ın hikaye kısmından "Kendi hayatınıza bakınsiz önce... Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" dedi.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Gülümserken çektiği fotoğrafı paylaşan Burcu Sinem Ünsal, yorum yağmuruna tutuldu.

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Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılarEsra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar
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