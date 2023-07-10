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Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in tatil keyfi! "Edi ile Büdü"

10.07.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon boyunca her gün ekranda olan Esra Erol tatile çıktı. Kocası ve çocuklarıyla tatil yapan Esra Erol'dan romantik poz da gecikmedi. Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in pozuna beğeni yağdı.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in tatil keyfi! "Edi ile Büdü"

Esra Erol, Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Esra Erol ve Ali Özbir'in bu mutlu evliliğinden iki de erkek çocuğu dünyaya geldi.

Programı sezon finali yapan Esra Erol, eşi ve ailesiyle soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı sık kullanan Esra Erol, 13 yıllık eşiyle tatil pozlarını paylaşınca sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran karı kocanın bronz halleri gözden kaçmazken Esra Erol pozlarına "Edi ve Büdü" notunu koyunca takipçilerini güldürdü.

Önce kalça dansı ardından dudak dudağa poz! Önce kalça dansı ardından dudak dudağa poz!

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Esra Erol'un kocası son olarak CanerToygar'a nikahta poşetle getirdiği paraları takmasıyla gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol sosyal medya

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