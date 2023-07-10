Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in tatil keyfi! "Edi ile Büdü"

Esra Erol, Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Esra Erol ve Ali Özbir'in bu mutlu evliliğinden iki de erkek çocuğu dünyaya geldi.

Programı sezon finali yapan Esra Erol, eşi ve ailesiyle soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı sık kullanan Esra Erol, 13 yıllık eşiyle tatil pozlarını paylaşınca sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran karı kocanın bronz halleri gözden kaçmazken Esra Erol pozlarına "Edi ve Büdü" notunu koyunca takipçilerini güldürdü.

Esra Erol'un kocası son olarak CanerToygar'a nikahta poşetle getirdiği paraları takmasıyla gündeme gelmişti.

