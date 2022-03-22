Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı! Esra Ersoy'un sicili kabarık çıktı

'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy'dan son dakika haberi geldi. 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği’ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı.

Geceyi nezarethanede geçiren Ersoy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ersoy, konuyla ilgili soru üzerine ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Ersoy’un emniyette, “Kamu malına zarar verme”, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Açıktan hırsızlık” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.



