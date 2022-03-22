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Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı! Esra Ersoy'un sicili kabarık çıktı

22.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan ve hakkında dava açılan 'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy gözaltına alındı. 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy ağlayarak “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi.

'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy'dan son dakika haberi geldi. 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği’ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı.

Geceyi nezarethanede geçiren Ersoy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ersoy, konuyla ilgili soru üzerine ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi.

KTMTKLT

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Ersoy’un emniyette, “Kamu malına zarar verme”, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Açıktan hırsızlık” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! &quot;13 yaşındaymış gibi durmuyordu...&quot;Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."


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