Esra Ezmeci'de yine çok açık konuşuldu! "Cinsellikte açıkçası..." diyerek itiraf edince ünlü psikolog şaştı kaldı

Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin programında yapılan itiraflar ağızları açık bırakıyor. "Yok artık" dedirten olayları açık açık anlatan seyircilerden biri de telefonla yayına bağlanan Ayşe Hanım oldu.

"Ben 11 yıllık evliyim 11 yıl boyunca hiçbir zaman mutlu olamadım şöyle söyleyeyim eee cinsellik konusunda açıkçası hiçbir zaman kendimi eşime ait hissetmedim hiçbir zaman mutlu olamadım cinsellik açısından. 2 çocuğum var 3 yıl önce bir hatayla başladım karşı taraf bekar ailesi öğrendi, istemediler. Beni yarı yolda bıraktı" diyen Ayşe Hanım kocasını yine aldatmaya başladığını itiraf etti.

Ayşe Hanım "Bu aralar yeniden görüşmeye başladık, kopamıyorum ondan. Eşime bunu dile getirdim" deyince Esra Ezmeci de şaştı ve "Neyi açıkça dile getirdiniz?" dedi.

YATAK ODASINDA OLANLARI ANLATTI

Ayşe Hanım ise " İki senedir biliyor, birlikteliğim olduğunu kendisini istemediğimi biliyor, karşılıklı boşanma davası da açmıştık" dedi. Esra Ezmeci ise anlam veremeyerek "Bu bana değişik geliyor, eşiniz sizin başkasıyla ilişkinizi olmasını kabul ediyor mu?" diye sordu.



Seyirci ise "Kabul etti evet, yine birleşme durumu oldu şu an farkında değil. 2 sene öncesine kadar biliyordu. Sensiz yapamam, kendimi öldürürüm dedi. 11 yıl boyunca mutlu olamadım, cinsellik olarak da... Çok afedersiniz beni tatmin edemiyor, istediğim insan değil" ifadelerini kullandı.

Ayşe Hanım'ın bu kadar açık özel hayatını anlatması duyanları şoke etti.





