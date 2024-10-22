Esra Ezmeci'ye gelen soru duyanları şoke etti! "Kaynanam kocamla birlikteliğimi..."

Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları paylaşan ve itiraflara yanıt veren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen mesajlar ağızları açık bırakıyor.

Esra Ezmeci son dönemde sosyal medyada sorulara videolu yanıt veriyor. Daha önce "Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" diyen Esra Ezmeci'ye gelen soruda şu yazıyordu:

"Kayınvalidem kocamla birlikteliğimi soruyor, bana jartiyerler kelepçeler alıyor. Doğru mu?"

Sosyal medyada soruyu görenler şaşırarak "Bu sorulan sorular gerçek mi?" tepkisinde bulundu.



Esra Ezmeci ise soruyu duyunca "Özel hayat adı üzerinde özel hayat! Cinsellikle ilgili şeyleri karı kocaların birbirine saklaması çok önemli. Özellikle kayınvalide kayınpeder cinselliğin anlatılmaması gereken kişiler" dedi.

Ünlü psikolog devamında ise "Mahremiyeti bu derece sorgulaması aranızdaki sınırları da bozar. Bunların özel kalması gerektiğini söyleyebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.